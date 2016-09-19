Великобритания признала участие в налете на сирийскую армию

Великобритания признала свое участие в авиаударе по позициям сирийской правительственной армии в районе города Дейр-эз-Зор в субботу. Об этом сообщило британское министерство обороны, передает Reuters.

Напомним, о нанесении авиаударов коалицией, возглавляемой США, по позициям сирийской армии стало известно в субботу вечером. Начальник Российского центра по примирению в Сирии Владимир Савченко рассказал, что авиаудары коалиции начались в 17.00 (мск).В Минобороны уточняют, что при бомбежке под Дейр-эз-Зором ключевых объектов сирийской армии погибли 62 военнослужащих и 100 получили ранения.

Сразу после воздушной атаки коалиции террористы ИГИЛ (организация запрещена в России) начали наступление на позиции правительственных войск Сирии.

Ранее свое участие в нанесении авиаудара в Сирии признали военные Дании и Австралии. США также признали факт авиаударов, но говорят, что информировали Москву. МИД РФ утверждает, что российская сторона не была уведомлена о планах коалиции.