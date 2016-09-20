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Па-де-де Евгения Миронова убедило Сергея Собянина

Худрук Театра Наций надеется, что творческий потенциал «Нового пространства» оправдает ожидания москвичей

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На Страстном бульваре в доме 12/2 возникло «Новое пространство», где будут представлены семь видов искусства: театр, литература, музыка, перформанс, кинематограф, визуальное искусство и архитектура.

По словам худрука Театра Наций Евгения Миронова, в ведении которого находится данный объект, «вблизи от многих театров и музеев не могло не появиться настоящее место силы для людей, увлеченных искусством в самых разных его проявлениях»

— После того как я станцевал па-де-де перед Сергеем Собяниным, рассказывая о Театральном квартале, мэр так увлекся этой идеей, что передал нам здание недалеко от Театра Наций, — рассказал Миронов. — Здание удивительное. Особняк пережил московский пожар 1812 года. В советские годы здесь было спортивное общество, потом военкомат, а потом — дом для бомжей. Частично сохранилось основание. А еще есть шикарный подвал. Благодаря Москомнаследию нам не покрасили стены в белый цвет, а оставили первозданную кирпичную кладку…

Часть основания законсервировали, покрыв толстым оргстеклом. Туда же заложили старинные предметы быта, найденные при реставрации здания.

По утверждению худрука, восстанавливали особняк на собственные средства.

— Мы сами зарабатываем, много гастролируем. Что-то отдаем на Малую сцену — для экспериментов, которые не окупаются. Кстати, на «Новое пространство» билеты продаваться не будут. Молодые артисты смогут экспериментировать, не боясь за бокс-офис, — пообещал Миронов.

Сейчас в «Новом пространстве» открыта выставка Шерри Доббин «Таймс-сквер: театр абсурда», посвященная настоящему и будущему паблик-арта в Нью-Йорке. Экспонируются в том числе инсталляции Бьорк и Йоко Оно.

Но основная ставка делается всё же на театр. Год для Театра Наций юбилейный: 10 лет с открытия. Как говорит худрук, всё работает, многое сделано, но всегда чего-то не хватает. Нехватку в наступившем сезоне восполнят с лихвой: будут новые спектакли и новые лица.

Ожидается семь премьер. Первая — «Заводной апельсин» по роману Бёрджесса. Режиссер — Филипп Григорьян. Играют Андрей Смоляков, Елена Морозова и Александр Новин. Затем последует «Ивонна, принцесса Бургундская» по пьесе Гомбровича в постановке польского режиссера Гжегожа Яжины. Участвуют Даша Урсуляк, Агриппина Стеклова, Александр Феклистов, Михаил Тройник и др.

Самая громкая премьера ожидается к Новому году. 25 декабря Тимофей Кулябин представит чеховского «Иванова». В главной роли — Евгений Миронов. Также задействованы Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская, Игорь Гордин и Виктор Вержбицкий. Далее, в марте, будет «Гроза» в постановке Евгения Марчелли.

В апреле — «Аудиенция» Питера Моргана. Постановка Глеба Панфилова, в главной роли — Инна Чурикова. А в мае Максим Диденко, в прошлом году выпустивший «Идиота», устроит в Театре Наций «Цирк». Спектакль по фильму Григория Александрова, где роль Любовь Орловой сыграет Ингеборга Дапкунайте.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Па-де-де Евгения Миронова убедило Сергея Собянина

Па-де-де Евгения Миронова убедило Сергея СобянинаХудрук Театра Наций надеется, что творческий потенциал «Нового пространства» оправдает ожидания москвичей

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