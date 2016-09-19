Путин: РФ будет сотрудничать с другими странами при учете ее интересов

Россия готова сотрудничать с иностранными партнерами в вопросах внешней политики, если те будут учитывать ее интересы и потребность в обеспечении обороноспособности страны, сообщил президент РФ Владимир Путин.



«Во внешней политике мы, безусловно, будем проводить взвешенную линию, направленную на сотрудничество со всеми нашими партнерами без всяких признаков какой-либо агрессивности, но при безусловном соблюдении наших национальных интересов и обеспечения обороноспособности государства», — сообщил российский лидер журналистам на совещании с кабинетом министров.

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