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Путин: РФ будет сотрудничать с другими странами при учете ее интересов

Президент России подчеркнул, что для успешного взаимодействия иностранные партнеры должны понимать потребность Москвы в обеспечении ее обороноспособности

Россия готова сотрудничать с иностранными партнерами в вопросах внешней политики, если те будут учитывать ее интересы и потребность в обеспечении обороноспособности страны, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Во внешней политике мы, безусловно, будем проводить взвешенную линию, направленную на сотрудничество со всеми нашими партнерами без всяких признаков какой-либо агрессивности, но при безусловном соблюдении наших национальных интересов и обеспечения обороноспособности государства», — сообщил российский лидер журналистам на совещании с кабинетом министров.

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Путин: РФ будет сотрудничать с другими странами при учете ее интересов

Президент России подчеркнул, что для успешного взаимодействия иностранные партнеры должны понимать потребность Москвы в обеспечении ее обороноспособности

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