Под Барселоной горит лес

Лесной пожар вспыхнул под Барселоной в горах Кольсерола. Очевидцы рассказывают, что он виден из нескольких точек города. В тушении пожара, который раскинулся на 12 га леса, участвуют 30 пожарных экипажей, а также четыре вертолета.

Огонь охватил лес в 12.30, причины возгорания до сих пор неизвестны, но так как это место находится недалеко от города, не исключено, что пожар возник из-за человеческой беспечности.

В ближайшее время пожарным удастся локализовать пожар, сообщает La Vanguardia руководитель пожарной службы Барселоны Сантьяго Ровира.

Un incendi crema a la serralada de Collserola pic.twitter.com/f0HuVMe9DH — Marc Mata (@marcmataparraga) 19 сентября 2016 г.

Пожар виден из многих частей центрального района Барселоны и даже из аэропорта Эль-Прат. Кроме того, он виден и из более отдаленных городов, таких как Молле-дель-Вальес, в 30 км от столицы Каталонии, или с горы Монтсеррат (около 60 км).

Эвакуация местных жителей не проводилась.