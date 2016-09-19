ЕР лидирует по федеральным спискам после подсчета 99% протоколов

Единороссы набирают 54,17% голосов избирателей
Центральная избирательная комиссия обновила данные по выборам в Государственную думу РФ после подсчета 99% протоколов.
Согласно новым данным, «Единая Россия» набрала 54,17% голосов по федеральным спискам. На втором месте КПРФ, за нее отдали свои голоса 13,37% избирателей. Следом расположилась ЛДПР с 13,18% голосов. Замыкает четверку партий, которые преодолели пятипроцентный барьер, «Справедливая Россия»: у нее, по данным ЦИК, 6,21%.
Напомним, выборы в Государственную думу прошли в России в единый день голосования — 18 сентября.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин встретится с представителями победивших на выборах в Государственную думу партий, но дата встречи пока не назначена.
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