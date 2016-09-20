В России стартует первое реалити-шоу о боксе

«Бой в большом городе» — первое российское реалити-шоу о боксе, организованное телеканалом «Матч ТВ» совместно с промоутерской компанией «Мир Бокса», стартовало в начале сентября в России. Огромное количество любителей этого вида спорта со всей страны участвовали в региональных отборочных соревнованиях, 100 из них получили право показать себя перед судьями в Москве. После отбора жюри определился окончательный состав участников: 32 молодых перспективных спортсмена будут на протяжении трех месяцев соревноваться в борьбе за главный приз — профессиональный контракт с промоутерской компанией и бой в андеркарде боксерского вечера 3 декабря, главным событием которого станет поединок между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.

Отбирали участников сильнейшие представители единоборств — чемпионы мира по боксу Григорий Дрозд, Дмитрий и Федор Чудиновы, Эдуард Трояновский, экс-чемпион и один из самых известных в мире российских боксеров Руслан Проводников, бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк, а также прославленные бойцы ММА Алексей Олейник, Александр Шлеменко и Сергей Харитонов.

Во время отбора участники проекта показывали три упражнения: работу с грушей, спарринг на ринге и бой с тенью. Судьи оценивали технику, подготовку и самоотдачу ребят, на основании чего и выносился вердикт.

Спортсмены, которые приглянулись именитому жюри, в течение всего проекта будут жить и тренироваться на спортивной базе «Озеро Круглое». Выбывать из шоу боксеры будут по результатам личных поединков.

По словам организаторов шоу, оно направлено в первую очередь на популяризацию спорта — и в частности бокса — в нашей стране.

— Бокс — очень зрелищный вид спорта, — призналась «Известиям» генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. — Зритель любит этот спорт. Уверена, после этого шоу популярность бокса определенно повысится. Это — шоу для мужчин и про мужчин. Так про бокс телевидение еще не рассказывало. Выйдет 10 эпизодов, полноценный документальный фильм, ну и, естественно, сам бой победителя шоу. В телепроекте в роли тренеров и звездных наставников дебютируют Андрей Рябинский, Александр Лебзяк, чемпионы мира Денис Лебедев и Григорий Дрозд, олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Поветкин, Руслан Проводников и многие другие. Мы делаем проект совместно с компанией «Мир Бокса», в результате чего мы получим нового боксера.

Глава промоутерской компании Андрей Рябинский, контракт с которой и стоит на кону проекта, уверен, что шоу привлечет в спорт молодых ребят.

— Это шоу — настоящий трамплин для тех талантливых ребят, которые хотят найти себя в большом боксе, — заявил «Известиям» Рябинский. — Уверен, в России таких сотни или даже тысячи. Мы нацелены на то, чтобы дать им шанс на дальнейшее развитие. Наши боксеры будут принимать непосредственное участие во всех процессах, станут для участников примером и своего рода наставниками. Что будет дальше — увидим по ходу проекта. Будет интересно.

Прославленный боксер Руслан Проводников уверен, что «Бой в большом городе» — отличная возможность для молодых спортсменов показать себя.

— Я сам родом из маленького провинциального городка и прекрасно понимаю, что значит получить свой шанс в жизни, — рассказал «Известиям» Проводников. — На отборе я видел тех, кто просто хочет «засветиться» на телевидении, но были и ребята с горящими глазами, для которых это — единственная возможность получить свой билет в жизнь. Я считаю, что этот проект даст огромный скачок к развитию бокса в нашей стране, покажет, что стать хорошим спортсменом может каждый. Это будет первое по-настоящему мужское шоу, шоу с характером и мышцами, шоу, на котором никто не будет жалеть ни себя, ни своих оппонентов. А самое важное — в нем будет намного больше спорта, чем самого шоу. Настоящие мужчины будут биться за звание лучшего. Я, в свою очередь, с удовольствием поработаю на тренировках и в спаррингах с участниками проекта, постараюсь передать им свои знания и умения.

Бывший наставник национальной сборной России Александр Лебзяк согласен с Проводниковым.

— Это возможность для обычных ребят понять, что в жизни возможно всё. Главное — бороться и сражаться до последнего, — сказал Лебзяк. — Сможет ли кто-то из них попасть в состав национальной команды? Уверен, что в сборную попадают сильнейшие. Если ты лучший — ты в сборной.

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