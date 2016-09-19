Ученые: кошачьи царапины опасны для жизни

Сотрудники центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention) провели масштабное исследование, в результате которого выяснили, что кошки значительно чаще являются переносчиками опасных для человека заболеваний, чем это считалось в обществе раньше. Прежде всего опасны царапины от кошачьих когтей. Об этом сообщила британская газета Metro.

Царапины могут вызвать воспаление и лихорадку, а в некоторых случаях даже смерть.



Отмечается, что котята являются переносчиками бактерий чаще, чем взрослые особи, сообщает телеканал «360».



По мнению исследователей, лихорадка может возникать после того, как люди целуют кошек, дотрагиваются до их меха, а затем до своего лица.



Следует отметить, что большая часть случаев передачи от кошек человеку кишечных, кожных заболеваний и паразитов фиксируется в тропических странах.



В большинстве случаев проблему можно решить своевременным обеззараживанием пострадавших участков кожи общераспространенными и доступными медицинскими средствами. Среди рекомендаций специалистов также соблюдение элементарных норм гигиены — мытье рук после прикосновений к кошкам значительно снижает риск заболевания.