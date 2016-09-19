Мутко рассказал о Спартакиаде для паралимпийцев в России в 2017 году

Министр спорта России Виталий Мутко не исключил проведения в России открытой Спартакиады паралимпийцев в 2017 году. Об этом он заявил на встрече с российскими спортсменами, приглашенными на прием к президенту России Владимиру Путину в Кремль.

«Мы уже возродили такую Спартакиаду паралимпийцев в 2011 году, сейчас идея такая: мы можем попробовать провести в следующем году такие Паралимпийские свои игры — открытую Спартакиаду в России с приглашением многих стран», — сказал он.

Виталий Мутко привел в качестве примера таких турниров чемпионат в Санкт-Петербурге по танцам на инвалидных колясках.

Ранее в понедельник «Известия» писали о том, что министр спорта вручил российским паралимпийцам государственные знаки отличия за высокие достижения на международных соревнованиях по входящим в программу летней Паралимпиады видам спорта.

Напомним, 7 августа президент IPC Филип Крейвен заявил об отстранении российской паралимпийской сборной от участия в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за подозрений в подмене допинг-проб спортсменов.

В конце августа президент России Владимир Путин сообщил, что в России пройдут специальные соревнования для спортсменов, не допущенных до Паралимпиады в Рио. Турнир прошел 8–9 сентября в Подмосковье.

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