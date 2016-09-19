«Ковальчук и Радулов пригодились бы сборной России на Кубке мира»

В канадском Торонто стартовал Кубок мира, спустя годы вновь собравший главных звезд мирового хоккея. В первом матче возрожденного турнира сборная России уступила команде Швеции (1:2). Обе шведские шайбы были заброшены во втором периоде, отличились Габриэль Ландеског (31-я минута) и Виктор Хедман (33-я). Сборная России отыграла одну шайбу благодаря точному броску Александра Овечкина за 33 секунды до финальной сирены.

Итоги матча подвел вице-президент ХК «Спартак», олимпийский чемпион 1988 года, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский.

— Ребята не смогли взломать оборону шведов и действительно создали не так много моментов для взятия ворот, — отметил «Известиям» Каменский. — Но я не могу упрекнуть их в том, что они не старались. Просто наши соперники полностью выполнили установку своего тренера. Их тактика принесла свои плоды: все наши лидеры были перекрыты, а джокеров у нас не нашлось.

— Таким джокером мог стать Евгений Кузнецов, но он выступал в четвертом звене и получил очень мало игрового времени. Вы поняли, почему так произошло?

— Этот вопрос лучше переадресовать главному тренеру сборной. Это его задумка, и не мне давать ей оценки.

— Многих удивило присутствие в команде форварда ЦСКА Ивана Телегина, вместо которого Олег Знарок мог пригласить Илью Ковальчука или Александра Радулова. Как вы оцениваете игру армейца?

— Я не считаю, что Телегин провалил матч со Швецией. Выступая в третьем-четвертом звене, он выполняет огромный объем работы. Думаю, примерно этого и ждут от него тренеры. А вы ожидали, что он забросит четыре шайбы? Конечно, Ковальчук и Радулов были бы полезны сборной, но не стоит говорить, что приглашение Телегина было ошибкой.

— Кто порадовал вас в матче со Швецией?

— В первую очередь выделю Сергея Бобровского. Наш вратарь стелется под каждый бросок (27 отбитых бросков из 29. — «Известия»). Еще в контрольных матчах Сергей доказал, что он — номер один в нашей команде. Также отмечу Александра Овечкина. Капитан смог завести команду в третьем периоде, бился за каждую шайбу, втыкался. Я думаю, что Саша будет прибавлять от игры к игре и еще порадует нас забитыми шайбами.

— Вас не удивило, что тройка Вадима Шипачева, на которую была сделана ставка, оказалась слабым звеном команды?

— Они не могли взломать грамотную оборону шведов. Впрочем, это можно сказать про все наши тройки нападения. Считаю, если бы мы забили раньше, таких проблем не было бы. Соперники начали бы раскрываться, и у ворот Маркстрема было бы гораздо больше моментов.

— Помимо проблем в атаке, были также и очевидные проблемы в обороне...

— Все взаимосвязано. Команда — это единое целое. Шведы дважды забили в большинстве, и был еще один неприятный момент, когда соперники создали возможность для взятия ворот после неправильной смены. По сути, других моментов у шведов и не было. Поэтому в обороне мы сыграли достаточно неплохо.

— Что ожидаете от следующего матча команды со сборной молодых звезд США, которые в первой игре легко обыграли команду Финляндии (4:1)?

— Я ожидаю только победы. Концовка матча со Швецией даст положительный заряд на вторую игру группового этапа. Будет тяжело, но отступать уже некуда. Будем болеть за наших.

— Хотел задать вам несколько вопросов про ХК «Спартак», который стал настоящим открытием сезона. За счет чего вам удалось создать боеспособную команду?

— В первую очередь я отмечу работу тренерского штаба во главе с Германом Титовым. За короткий период нам удалось выстроить сбалансированную игру. Но пока рано делать какие-то выводы. Команды очень плотно идут в турнирной таблице, поэтому 1–2 поражения могут перечеркнуть наш удачный старт. Надо работать.

— В этом году у «Спартака» заметно повысилась посещаемость. Как удалось вернуть болельщика на стадион?

— Наша маркетинговая служба работает на очень высоком уровне. На ХК «Спартак» ходят семьями. Считаю, что это наше главное достижение. Когда игроки играют при заполненных трибунах, гораздо легче добиться положительного результата.

— Шведский вратарь «Спартака» Маркус Свенссон пока один из лучших в КХЛ по проценту отбитых бросков. Кто был инициатором приглашения этого голкипера?

— Наш генеральный менеджер. Маркус много работает над собой, привез с собой личного тренера. Он — профессионал с большой буквы, и я уверен, что он еще заставит говорить о себе в самых положительных тонах.

— Сколько клубов в этом сезоне будет бороться за попадание в плей-офф?

— Я думаю, примерно 25 команд. До последнего тура будет идти борьба за заветные путевки. По ходу дистанции отвалится всего 2–3 клуба. Китайский клуб «Куньлунь» и «Лада» здорово начали сезон. Уверен, скоро подтянутся ХК «Рига» и другие европейские клубы. Они готовятся по другой методике и набирают форму за счет игр. К середине сезона они наберут хороший ход. Поэтому расслабляться никому нельзя.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

