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Путин назначил нового представителя РФ при ЮНЕСКО

Им стал Александр Кузнецов, ранее возглавлявший историко-архивный департамент МИД России

Новым представителем РФ при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) назначен бывший глава историко-архивного департамента МИД РФ Александр Кузнецов. Соответсвующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

«Назначить Кузнецова Александра Игоревича постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже, Французская Республика», — сообщается в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее должность представителя России при ЮНЕСКО занимала Элеонора Митрофанова. Она работала на этом посту с 2009 года.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Путин назначил нового представителя РФ при ЮНЕСКО

Им стал Александр Кузнецов, ранее возглавлявший историко-архивный департамент МИД России

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