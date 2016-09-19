Путин назначил нового представителя РФ при ЮНЕСКО

Новым представителем РФ при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) назначен бывший глава историко-архивного департамента МИД РФ Александр Кузнецов. Соответсвующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

«Назначить Кузнецова Александра Игоревича постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже, Французская Республика», — сообщается в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее должность представителя России при ЮНЕСКО занимала Элеонора Митрофанова. Она работала на этом посту с 2009 года.