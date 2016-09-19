Путин назвал результаты выборов реакцией россиян на внешнее давление

Президент России Владимир Путин, комментируя итоги пошедших 18 сентября выборов в Госдуму, заявил о попытках раскачать ситуацию в России изнутри. Он подчеркнул, что результаты голосования — это реакция россиян на попытку внешнего давления.

Попытка давления

Владимир Путин подчеркнул, что результаты голосования — это еще и реакция наших граждан на попытки внешнего давления на Россию, угрозы, санкции, на попытки раскачать ситуацию в нашей стране изнутри.

— Какие выводы мы должны сделать? Во внутренней политике мы, безусловно, должны слушать и слышать все политические силы, в том числе и те, которые в парламент не прошли, — отметил он.

Победа как аванс

По словам президента, победа «Единой России» на выборах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва является авансом со стороны граждан РФ. Он считает, что властям страны предстоит его отработать. В целом Владимир Путин положительно оценил результат прошедших 18 сентября выборов и поблагодарил граждан страны, которые проголосовали на них.

— Прежде всего хочу поблагодарить граждан, которые пришли на избирательные участки и выразили свое отношение к происходящим у нас событиям, проявили ответственное отношение к делу и выразили свою позицию на этих выборах. Для правящей политической силы, ведущей политической силы, для партии «Единая Россия» результат хороший, — сказал он.

Россияне в нынешних непростых условиях, по мнению главы государства, выбирают стабильность и демонстрируют доверие правительству, которое опирается на «Единую Россию».

Эффективное руководство

Владимир Путин также заявил, что власти страны будут развивать многопартийность и поддерживать гражданское общество. При этом в экономике и социальной политике необходимо провести взвешенные, продуманные преобразования, ориентированные на эффективное повышение и изменение структуры экономики.

— Ни в коем случае нельзя допускать перекладывания на плечи людей всей нагрузки в ходе этих преобразований. Нужно, безусловно, избавиться даже от намека на какую бы то ни было шоковую терапию. Нужно учитывать не среднестатистическое, а реальное положение российских семей, уровень их доходов, — уточнил он.

ЕР лидирует на выборах

По последним данным, после подсчета 99% бюллетеней «Единая Россия» уже набрала 54,17% голосов по федеральным спискам. Второе место занимает КПРФ, за коммунистов отдали свои голоса 13,37% избирателей. На третьем месте — либерал-демократы с 13,18% голосов. Замыкает четверку партий, которые преодолели пятипроцентный барьер, «Справедливая Россия»: у нее, по данным ЦИК, 6,21%.