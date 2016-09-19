Жириновский предлагает трехпартийную систему без СР, КПРФ и «Яблока»

Лидер ЛДПР, что можно «силой загнать в один зал» всех не попавших в Госдуму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает за введение в России трехпартийной системы, где будут представлены «Единая Россия», ЛДПР и новое большое объединение, включающее в себя партии, не прошедшие в Думу по итогам парламентских выборов. Однако «Яблоку», КПРФ и «Справедливой России» Жириновский в этой системе места не отводит.
«Мы готовы поддержать идею создания большой партии, чтобы она противостояла «Единой России». Трехпартийный режим для нас приемлем: «Единая Россия» — консерваторы, ЛДПР и большая партия без Явлинского, без Зюганова, без Миронова», — сказал Владимир Жириновский
В новую собирательную партию оппозиции, считает он, могли бы войти все принимавшие участие в выборах, но не попавшие в Госдуму.
«Их можно, как говорится, силой загнать в один зал и сказать: «Вы хотите быть на политическом поле?» Тогда в стране появится такая настоящая трехпартийная система», — пояснил лидер ЛДПР.
Как сообщается, на данный момент либерал-демократы находятся на третьем месте примерно с 13% голосов, всего же в нижнюю палату Федерального собрания проходят четыре партии.
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