Путин призвал Госдуму и правительство работать во благо россиян

Традиционное совещание с правительством президент России Владимир Путин начал с подведения итогов состоявшихся выборов депутатов Госдумы. Главы государства отметил, что большинство граждан доверяют правительству, опирающемуся на «Единую Россию» в парламенте, и призвал министров и новый состав Госдумы работать во благо интересов всех россиян.

Владимир Путин поблагодарил граждан, которые ответственно отнеслись к выборам, пришли на участки, выразили свою позицию, отдав голоса за представленных кандидатов-одномандатников и партийные списки.

- Конечно, возникает вопрос, как это было достигнуто на фоне достаточно больших сложностей в экономике и социальной сфере, на фоне известного снижения реальных доходов граждан? Думаю, что здесь есть несколько вещей, на которые мы должны обратить внимание. Первое — в условиях вот этих самых сложностей, большого количества неопределенностей, рисков, люди, безусловно, выбирают так называемую стабильность и доверяют ведущей политической силе, доверяют правительству, которое опирается на "Единую Россию" в парламенте, доверяют тому, что все мы будем действовать профессионально и в интересах граждан страны, - уверен президент.

Глава государства отметил, что на внутреннюю ситуацию в России влияют и иностранные силы.

- Результаты голосования - это еще и реакция наших граждан на попытки внешнего давления на Россию, на угрозы, санкции, на попытки раскачать ситуацию в нашей стране изнутри. Какие выводы мы должны сделать? Во внутренней политике мы, безусловно, должны слушать и слышать все политические силы, в том числе и те, которые в парламент не прошли. Мы должны и будем развивать многопартийную систему в России, поддерживать гражданское общество, включая патриотически ориентированные и неправительственные организации, - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что сложности в экономике не должны лечь на плечи россиян.

- Нужно, безусловно, избавиться даже от намека какой бы то ни было шоковой терапии. Нужно учитывать не среднестатистическое, а реальное положение российских семей, и уровень их доходов, - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства заметил, что мнение тех, кто голосовал за партии, не прошедшие в парламент, также должно быть учтено, хотя большинство в Думе получила партия власти.

- Это, без всяких сомнений, только аванс со стороны нашего народа и его нужно отработать, - заключил президент.

Затем президент обсудил с правительством текущие вопросы. Глава МЧС Владимир Пучков доложил, что в Приморском крае сохраняется федеральный уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Начались выплаты пострадавшим от наводнения. Материальную помощь получили уже десять тысяч человек. Семь населённых пунктов остаются подтопленными.

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