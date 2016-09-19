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Звезда «Игры престолов» Костер-Вальдау стал послом доброй воли ООН

Актер будет привлекать внимание к проблемам нищеты, голода и изменению климата

Датский актер Николай Костер-Вальдау, исполняющий роль Джейме Ланнистера в телесериале «Игра престолов», стал послом доброй воли Программы развития ООН (ПРООН). Артист будет привлекать внимание общественности к проблемам нищеты, голода, изменению климата и другим невзгодам.

Костер-Вальдау заявил в пятницу на пресс-конференции в штаб-квартире ПРООН, что его миссия в организации будет состоять в том, чтобы «повышать осведомленность и наращивать поддержку глобальных целей», сообщает «Свободная пресса». Он отметил, что намерен повышать возможности женщин и оберегать нашу планету.

В качестве посла доброй воли Костер-Вальдау уже принял в воскресенье участие в одном из мероприятий — поработал судьей на благотворительном женском футбольном турнире в Нью-Йорке и показал символическую красную карточку бедности.

Напомним, сериал «Игра престолов» второй год подряд завоевал престижную американскую премию «Эмми» в номинации «Лучшее драматическое произведение».

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Звезда «Игры престолов» Костер-Вальдау стал послом доброй воли ООН

Актер будет привлекать внимание к проблемам нищеты, голода и изменению климата

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