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Глава СПЧ назвал выборы в Госдуму легитимными и достоверными

Михаил Федотов отметил, что считает мажоритарную систему более предпочтительной

Выборы в Государственную думу, состоявшиеся 18 сентября, являются абсолютно легитимными и достоверными. Об этом заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«Я считаю выборы легитимными и достоверными. Другое дело, что по отдельным избирательным участкам надо проверять те сигналы (о нарушениях), откуда поступали», — приводит его слова «Ридус».

Федотов также отметил, что считает мажоритарную систему предпочтительнее смешанной.

«Мне кажется, что система смешанная, когда существуют и система пропорциональная, и мажоритарная, лучше, чем исключительно пропорциональная. Но, может быть, имеет смысл пойти на более радикальный шаг, а именно ограничиться только мажоритарными выборами, по одномандатным округам, отказавшись вообще от пропорционального представительства», — предположил глава СПЧ, сославшись на положительный опыт начала 1990-х годов, когда депутатов выбирали по одномандатным округам.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Глава СПЧ назвал выборы в Госдуму легитимными и достоверными

Михаил Федотов отметил, что считает мажоритарную систему более предпочтительной

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