Джулиан Кинг официально назначен еврокомиссаром Союза безопасности ЕС

Посол Великобритании во Франции Джулиан Кинг официально назначен еврокомиссаром по Союзу безопасности ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Евросоюза.

«19 сентября 2016 года Совет, по общему согласию с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, назначил Джулиана Кинга новым еврокомиссаром по Союзу безопасности», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Срок полномочий еврокомиссара истекает до 31 октября 2019 года вместе со сроком полномочий нынешнего состава Еврокомиссии.

Кандидатуру дипломата Джулиана Кинга на должность еврокомиссара предложил бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Необходимость выдвижения нового представителя Великобритании в ЕС появилась после отставки еврокомиссара Джонатана Хилла. 25 мая британец заявил об уходе в связи с результатами референдума, на котором большинство подданных королевства (51,9%) высказалось за выход из ЕС.



Напомним, 15 сентября на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге кандидатуру Кинга поддержали 394 депутата, против высказался 161 человек, 83 воздержались.