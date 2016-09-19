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Понедельник,
19 сентября
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Джулиан Кинг официально назначен еврокомиссаром Союза безопасности ЕС

Срок полномочий британца распространяется до 31 октября 2019 года

Посол Великобритании во Франции Джулиан Кинг официально назначен еврокомиссаром по Союзу безопасности ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Евросоюза.

«19 сентября 2016 года Совет, по общему согласию с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, назначил Джулиана Кинга новым еврокомиссаром по Союзу безопасности», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Срок полномочий еврокомиссара истекает до 31 октября 2019 года вместе со сроком полномочий нынешнего состава Еврокомиссии.

Кандидатуру дипломата Джулиана Кинга на должность еврокомиссара предложил бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Необходимость выдвижения нового представителя Великобритании в ЕС появилась после отставки еврокомиссара Джонатана Хилла. 25 мая британец заявил об уходе в связи с результатами референдума, на котором большинство подданных королевства (51,9%) высказалось за выход из ЕС.

Напомним, 15 сентября на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге кандидатуру Кинга поддержали 394 депутата, против высказался 161 человек, 83 воздержались. 

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Джулиан Кинг официально назначен еврокомиссаром Союза безопасности ЕС

Срок полномочий британца распространяется до 31 октября 2019 года

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