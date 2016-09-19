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«Викинг» выйдет в прокат в двух версиях

Главный хит года российского кино будет иметь две вариации с разным возрастным цензом 

Премьера  фильма «Викинг» в России состоится 29 декабря 2016 года. Фильм будет выходить в прокате в двух версиях с разными возрастными ограничениями: 12+ (для семейной аудитории) и 18+.

Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе «Первого канала». Официальная премьера трейлера «Викинг» состоялась вечером в пятницу 16 сентября и за выходные набрала более 1 млн просмотров на YouTube, более 700 на других платформах. Главные роли в картине сыграли Данила Козловский (князь Владимир), Светлана Ходченкова, Максим Суханов и другие. Режиссер-постановщик Андрей Кравчук. Действие картины происходит во времена Древней Руси, раздираемой княжескими междуусобицами. 

«Викинг» — высокобюджетный проект от создателей фильмов «Дневной дозор» и «Ночной дозор» и «Адмирала». Работа над фильмом продолжалась более семи лет. Для съемок фильма был создан уникальный мир: построено более шести декорационных комплексов, сшито свыше 1,5 тыс. оригинальных костюмов, сделано более 800 планов компьютерной графики.

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

«Викинг» выйдет в прокат в двух версиях

Главный хит года российского кино будет иметь две вариации с разным возрастным цензом 

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