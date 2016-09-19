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Шойгу: участники учений «Кавказ-2016» с задачей справились

В них был задействован почти весь личный состав Вооруженных сил РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что все военные и гражданские участники стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2016» справились со своими задачами.

По словам Шойгу, была проведена мобилизация не только техники, но и личного состава в нескольких субъектах.

«Всё это прошло довольно успешно — должен за это поблагодарить и глав администраций регионов», — сказал он в ходе заседания Общественного совета при Минобороны РФ.

Глава оборонного ведомства напомнил, что «Кавказ-2016» — крупнейшее учение года и проводится для улучшения боевой и мобилизационной готовности войск. В нем были задействованы практически весь Черноморский флот и Каспийская флотилия, авиация, сухопутные войска, морская пехота, десантники.

Ключевыми целями учений, уточнил Шойгу, было «отражение нападения вероятного противника и охрана территорий», пишет «РИА Новости».

«В целом в учении приняли участие более 125 тыс. военнослужащих, 97 тыс. гражданского персонала, более 300 самолетов, примерно столько же вертолетов», — добавил он.

Разные части учений отрабатывались на 14 полигонах. Кроме того, впервые были развернуты финансовые органы во главе с Центробанком — речь шла об отработке всего, что связано с финансированием Вооруженных сил в особый период, и для этого нужны были полевые отделения банков и многое другое.

«Хочу сказать, что все с этой задачей справились, но подведение итогов у нас еще впереди», — резюмировал Шойгу.

Ранее «Известия» писали, что учения «Кавказ-2016» прошли на 14 общевойсковых полигонах Южного военного округа и в акваториях Черного и Каспийского морей. Были также проведены двусторонние бригадные тактические учения с привлечением крупных сил оперативно-тактической и армейской авиации, ПВО, ракетных войск и артиллерии, флота.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Шойгу: участники учений «Кавказ-2016» с задачей справились

В них был задействован почти весь личный состав Вооруженных сил РФ

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