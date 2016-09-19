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Медведев: выборы закончились, пора выполнять обещания

Об этом глава правительства РФ заявил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам

Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что после подведения итогов голосования власти страны должны приступить к выполнению предвыборных обещаний.

«Выборы закончились, но нужно исполнять те обещания, которые мы давали, исполнять те решения, которые были приняты», — сообщил глава правительства журналистам на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В числе таких обещаний Дмитрий Медведев назвал планы по распространению программы благоустройства городов на территории всей страны.

Напомним, после подсчета 99% протоколов «Единая Россия» набрала 54,17% голосов по федеральным спискам на выборах в Госдуму седьмого созыва.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Медведев: выборы закончились, пора выполнять обещания

Об этом глава правительства РФ заявил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам

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