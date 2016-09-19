В Эрмитаж привезут картины Сальвадора Дали

В Государственном Эрмитаже пройдет масштабная выставка работ известных сюрреалистов Каталонии.

На выставке можно будет увидеть не только живопись, но и произведения скульптуры и графики, в том числе восемь работ Сальвадора Дали.

«Экспонаты предоставлены рядом ампурданских музеев и частными владельцами. Будут показаны работы мастеров рубежа XIX и XX веков, писавших с натуры, следуя принципам импрессионистов», — говорится в сообщении музея.

Выставка будет охватывать период с конца XIX по конец XX века.