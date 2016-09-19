В Мексике испытали систему мониторинга землетрясений

Власти Мексики сообщили, что предупреждения о землетрясении с эпицентром в 28 км к югу от Атояк-де-Альвареса в штате Герреро глубиной 25 км и длительностью 60 секунд было испытанием системы мониторинга. Это была ложная тревога.

Моделирование землетрясения прошло в 11.00 по местному времени (19.00 мск) в память о землетрясении 1985 года.

В ходе учений мексиканцам сообщили о том, что произошло землетрясение в 8,1 балла по шкале Рихтера с эпицентром в 28 км к югу от Атояк-де-Альвареса в штате Герреро, глубина — 25 км. Толчки якобы длились 60 секунд. Об этом пишет El Imparsial.

«Деятельность направлена на укрепление культуры профилактики действий во время землетрясения. Население страны должно быть готово к сейсмической активности и знать, что делать в случае таких инцидентов», — говорится в сообщении властей.