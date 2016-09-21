Руслан Проводников: «Очень хочу реванша с Тимоти Брэдли!»

На днях в прессе появилось сообщение о том, что российский боксер Руслан Проводников может завершить карьеру. Корреспондент «Известий» Азамат Бостанов лично встретился с экс-чемпионом мира по версии WBO и узнал, так ли это на самом деле, а также попросил рассказать о его боксерском пути и самых неудобных оппонентах на ринге.

— Как вы пришли в бокс?

— Я даже не знаю, кто кого выбрал: я бокс или бокс меня. Я вырос в маленьком провинциальном поселке, куда даже нет дороги. Единственное развлечение у местных ребят — подраться. Я тоже любил драться, делал это постоянно. Моему папе однажды это надоело, он взял меня за шиворот и отвез в секцию бокса. Так всё и началось. Начал выступать в любителях, ездить по чемпионатам. А когда со временем мне предложили перейти в профессионалы, сразу же согласился. Сказал, что иду только за результатом. Для меня не было цели «просто попробовать». Я знал, что если сниму майку, то пути назад — в любители — уже не будет. Я сразу предупредил своего менеджера, что иду бороться за чемпионство.

— Какие цели вы ставили перед собой тогда?



— Для простого парня из сибирской глубинки приехать на другой континент — это уже была удача. Была мечта драться за звание чемпиона мира. А когда я с каждым боем видел, что могу это сделать — это придавало дополнительных сил и уверенности в себе. Были и разочарования. Хотел все бросить, но у меня не было другого выхода — надо было идти дальше. Слава Богу, что я не бросил бокс.



— Помните ваш самый тяжелый бой?

— Всегда вспоминаю свое первое поражение. Я уступил решением судей американцу Маурисио Эррере. Именно после этого поражения я пересмотрел всё свое отношение к тренировкам и подготовке. После этого я стал пахать еще сильнее.



— Ходят разговоры о том, что вы собираетесь завершить карьеру...

— Нет, это не так. Я еще планирую радовать своих болельщиков.

— Кого бы хотели видеть своим следующим оппонентом?

— Мне очень хочется реванша с Тимоти Брэдли.

— После боя с ним в вашей жизни что-то изменилось?

— Да. На следующе утро я проснулся знаменитым. Телевидение открыло для себя новую звезду бокса — Руслана Проводникова. Я подписал контракт с HBO, стал участвовать в главных боях вечера, мне начали давать серьезные бои и серьезные гонорары.

— Вы были спарринг-партнером Мэнни Пакьяо. Любители бокса назвали его поединок с Флойдом Мейвезером самым крупным обманом в истории этого вида спорта. Ходят слухи о возможном реванше...

— Конечно, если этот бой случится, то опять будут рекордные продажи трансляций, но смотреть его лично мне не захочется. Ничего нового мы не увидим. Мейвейзер не пойдет вперед, не пойдет на обострение. А сможет ли Пак навязать ему свой бокс — не уверен. Я этого боя не жду.

— Как вам Пакьяо как человек?

— Замечательный. Общение с такими людьми делает тебя только лучше. Почему его все любят? За его потрясающие человеческие качества.

— В современном боксе это не очень ценится. В приоритете — скандалы и трештокинг...

— Этим занимаются боксеры, которым нечего показать в ринге. Таким образом они пытаются привить интерес к бою. Я выйду на ринг — и там уже покажу, что я умею. С детства привык отвечать за свои слова. Могу сейчас наговорить что угодно, а потом выйти и облажаться. Вести себя по-хамски неправильно. Ко всем своим соперникам я относился с огромным уважением.

— Кто из оппонентов был вам неприятен?

— Мне повезло — я ни разу не сталкивался с хамами. Со всеми своими оппонентами я старался сохранять уважительные отношения. И я рад, что так получилось. Чем тяжелее бой, тем приятнее после его завершения складывается общение. Ты не можешь не уважать сильного соперника. Когда я приехал домой, ко мне подходила молодежь с пивом и оскорбляла Тимоти Брэдли — мол, ты победил его, тебя засудили, а он косолапый и никакой боксер. Таким я затыкал рот. Брэдли — чемпион мира в двух весовых категориях. Его невозможно не уважать.

— Давно приходилось драться вне ринга?

— Года два назад. Я живу в двухквартирном доме, и мои соседи постоянно устраивают гулянки. В четыре часа утра просыпаешься — ощущение, что за стеной какая-то драка. В общем, однажды пришлось дать пару оплеух — зато с тех пор никаких конфликтов не было. Ведут себя тихо. А самое обидное — я ведь к человеку сотню раз подходил по-человечески, просил, но эффекта не было...

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