Путин пожелал паралимпийцам новых побед

В Кремле состоялся прием в честь членов российской паралимпийской сборной. Россиян на игры в Бразилию не пустили, и руководство страны решило устроить для них альтернативные игры. Такой прием не устраивался даже для победителей домашних Олимпиады и Паралимпиады в Сочи.

До начала приема спортсмены общались, гуляли по Александровскому залу, фотографировались с министром спорта Виталием Мутко. Он сообщил им, что уже в будущем году Россия может провести международные паралимпийские игры. Сами паралимпийцы признавались, что были, конечно, очень расстроены решением о недопуске на Паралимпиаду в Рио, но сейчас им уже лучше и нужно смотреть в будущее и готовиться к новым соревнованиям.

Прием проходил в огромном Георгиевском зале, посвященном победе Российской империи в Отечественной войне 1812 года.

— Наша команда готовилась взять новые рубежи. Вместе со своими наставниками, очень близкими вам людьми вы упорно тренировались, работали с полной отдачей, чтобы в открытой борьбе постоять за победу. И, уверен, были готовы, что называется, «на все сто». Однако против вас сыграли не по‑спортивному, не по‑честному. Говорю о незаслуженном, несправедливом отстранении нашей команды от участия в Паралимпиаде. Мы не приветствуем действия хакеров, как известно, но благодаря им стало известно, что люди, которые принимали участие в Олимпийских играх и внешне для всех были абсолютно здоровыми, оказывается, принимали запрещенные препараты, причем такие препараты, которые давали и дают явные преимущества в спортивной борьбе. А почему‑то наши паралимпийцы только по какому‑то не понятному никому подозрению в применении непонятно каких препаратов отстраняются от Паралимпиады. Безусловно, это решение нечестное, лицемерное и трусливое, — сказал президент России Владимир Путин.

После выступления глава государства вручил президентские грамоты ряду спортсменов и тренеров. Паралимпийцы эмоционально реагировали на вручение наград и благодарили за то, что их не бросили в такой ситуации. Так, легкоатлет Андрей Вдовин, выступая после получения грамоты от президента, выразил уверенность, что Игры в Рио без участия россиян были менее зрелищными. Спортсмены рассчитывают, что обязательно смогут принять участие в будущих Играх и завоевать медали для России.

В конце церемонии награждения президент вновь обратился к паралимпийцам.

— Обращаю ваше внимание на то, что это зал воинской славы. В этом смысле вы, без всяких сомнений, являетесь защитниками интересов нашей страны, имею в виду те достижения, которые вы демонстрируете и которые еще обязательно продемонстрируете в будущем, — сказал Владимир Путин.



Президент признался, что хотел бы подольше пообщаться с атлетами, но это нельзя сделать из-за плотного рабочего графика. Владимир Путин буквально на минуту подошел к столу, где сидели паралимпийцы и спортивные функционеры, он поздоровался с Виталием Мутко и главой Паралимпийского комитета России Владимиром Лукиным, после чего отправился на еще одно совещание.