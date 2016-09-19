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Нижегородские археологи нашли в Крыму древние сакральные артефакты

Об этом сообщили в пресс-службе Института международных отношений и мировой истории Университета Лобачевского

На раскопках в Крыму обнаружены фрагменты керамики, предметы быта и женские украшения, позволяющие проследить особенности жизни населения античного городища Боспора в I веке до нашей эры. Соответствующую находку сделали археологи из Нижнего Новгорода.

«Раскопки данного городища позволяют проследить особенности быта, хозяйственной деятельности и духовной культуры населения хоры, то есть сельскохозяйственной округи, античного Боспора в I веке до нашей эры. Ни один другой археологический памятник не дает нам подобного рода сведений», — приводит «РИА Новости» сообщение руководителя нижегородского археологического отряда «Меотида» кандидата исторических наук Натальи Кузиной.

По ее словам, раскопки на верхней террасе городища Полянка начали проводить в 2014 году. Это поселение является эталонным для Крыма археологическим памятником I века до нашей эры.

Исследователи установили, что жители покинули эту территорию и она оставалась в запустении какое-то время, а затем поселение постигло внезапное разрушение. Об этом свидетельствуют обнаруженные на поверхности вымосток следы почвенного слоя, сформировавшегося в античный период. Археологи выдвинули две версии, почему поселение было покинуто.

«Во-первых, из-за землетрясения сместились грунтовые пласты, в результате пресная вода стала недоступной. Во-вторых, смена военно-политической обстановки в пограничной степной зоне Боспорского царства заставила гарнизон сменить место дислокации», — пояснила руководитель отряда.

В ходе экспедиции археологи также участвовали в поиске сакральных объектов периода античности на побережье Азовского моря в Восточном Крыму. Исследователям удалось обнаружить признаки античных святилищ — были найдены фрагменты терракотовых статуэток и специфическая для сакральных мест подсыпка из раковин морских моллюсков.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Нижегородские археологи нашли в Крыму древние сакральные артефакты

Об этом сообщили в пресс-службе Института международных отношений и мировой истории Университета Лобачевского

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