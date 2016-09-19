Совфед внес поправки в закон о «дальневосточном гектаре»

Они уточняют порядок определения территорий, в границах которых не могут располагаться предоставляемые гражданам участки
Сенаторы во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект, который уточняет порядок определения территорий, в границах которых не могут располагаться предоставляемые гражданам участки на Дальнем Востоке.
Нынешними законодательными изменениями устанавливается, что территории, где россиянам не будут выдавать землю, должны утверждаться законом того или иного региона.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае одобрено 150 заявок на получение «дальневосточного гектара». С каждым заявителем, получившим одобрение, в ближайшее время заключат договор безвозмездного срочного пользования земельным участком.
Большинство приморцев просят землю на ведение личного подсобного хозяйства, а также на малоэтажное строительство. Лесную территорию берут под пчеловодство, прибрежную — под строительство рекреационных комплексов.
Напомним, федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. С 1 февраля 2017 года земельные участки в Приморье будут предоставляться всем гражданам России, независимо от их места жительства.
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