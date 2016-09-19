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Нарышкин: Госдума примет закон о бюджете вовремя

Спикер Государственной думы шестого созыва считает, что у фракции «Единая Россия» в седьмом созыве будет еще большая ответственность

Спикер Государственной думы шестого созыва Сергей Нарышкин не сомневается, что закон о бюджете будет принят нижней палатой Федерального собрания вовремя. По его словам, несмотря на то что депутатский корпус действительно на половину и даже на 2/3 обновился, «сохранился костяк опытных депутатов, которые умеют работать с проектом бюджета».

При этом, по мнению Нарышкина, у фракции «Единая Россия» в седьмом созыве будет еще большая ответственность.

Ранее премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что после подведения итогов голосования власти страны должны приступить к выполнению предвыборных обещаний.

Напомним, после подсчета 99% протоколов «Единая Россия» набрала 54,17% голосов по федеральным спискам на выборах в Госдуму седьмого созыва.

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Нарышкин: Госдума примет закон о бюджете вовремя

Спикер Государственной думы шестого созыва считает, что у фракции «Единая Россия» в седьмом созыве будет еще большая ответственность

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