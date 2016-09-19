США ждут реакции РФ после заявления армии САР о выходе из перемирия

США ожидают от российской стороны объяснений в связи с заявлениями сирийской армии об окончании перемирия и заявили, что готовы продлить режим прекращения боевых действий в Сирии.



«Мы готовы продлить режим прекращения боевых действий, одновременно укрепляя его и расширяя поставки (гуманитарной) помощи. Мы будем продолжать консультации с нашими российскими коллегами», — говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Джона Кирби.



Ранее командование вооруженных сил Сирии заявило об окончании срока действия режима прекращения огня. В армии САР сообщили, что отряды террористов не придерживались ни одного из пунктов соглашения по перемирию, а число нарушений с их стороны превысило 300.



Также Генштаб Вооруженных сил России опроверг заявление госсекретаря США Джона Керри о том, что российская авиация и ВВС Сирии якобы нанесли удары по районам, согласованным в рамках женевских договоренностей. Там также подчеркнули, что Вашингтон до сих пор не выполнил ни одного условия соглашений с Российской Федерацией.



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