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США ждут реакции РФ после заявления армии САР о выходе из перемирия

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В госдепе отметили, что готовы продлить режим прекращения боевых действий, одновременно укрепляя его и расширяя поставки гуманитарной помощи

США ожидают от российской стороны объяснений в связи с заявлениями сирийской армии об окончании перемирия и заявили, что готовы продлить режим прекращения боевых действий в Сирии.

«Мы готовы продлить режим прекращения боевых действий, одновременно укрепляя его и расширяя поставки (гуманитарной) помощи. Мы будем продолжать консультации с нашими российскими коллегами», — говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Джона Кирби.

Ранее командование вооруженных сил Сирии заявило об окончании срока действия режима прекращения огня. В армии САР сообщили, что отряды террористов не придерживались ни одного из пунктов соглашения по перемирию, а число нарушений с их стороны превысило 300. 

Также Генштаб Вооруженных сил России опроверг заявление госсекретаря США Джона Керри о том, что российская авиация и ВВС Сирии якобы нанесли удары по районам, согласованным в рамках женевских договоренностей. Там также подчеркнули, что Вашингтон до сих пор не выполнил ни одного условия соглашений с Российской Федерацией.

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

США ждут реакции РФ после заявления армии САР о выходе из перемирия

В госдепе отметили, что готовы продлить режим прекращения боевых действий, одновременно укрепляя его и расширяя поставки гуманитарной помощи

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