Губернаторы заменят сенаторов

Пятеро из семерых переизбранных глав субъектов намерены сменить представителей своих регионов в Верхней палате парламента РФ. Об этом Известиям рассказали в регионах и подтвердили эксперты.



По закону «О выборах губернатора», глава региона, готовясь к выборам представляет тройку кандидатов на пост представителя от исполнительной власти субъекта в верхнюю палату парламента. Поправки в закон были внесены в 2013 году. По словам экспертов, за это время состав СФ начал медленно, но качественно меняться.

Среди известных «новичков» - профессионалов со стажем - много политиков федерального уровня. Тенденция выдвижения в представители регионов известных фигур приносит свои дивиденды при продвижении интересов субъектов.

Тульский губернатор Алексей Дюмин планирует отправить в Совет Федерации Дмитрия Савельева, человека по мнению экспертов, защищающего интересы своего региона и обладающего хорошими связями с федеральными структурами и ведомствами.



Еще одним из тяжеловесов по словам директора по исследованиям фонда Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Александра Пожалова станет Владимир Лукин, включенный в команду Тверского губернатора Игоря Рудени. Новому главе Тверской области предстоит в корне поменять позиционирование региона и всерьез заняться инфраструктурой.



- В Совете Федерации будет представлена еще одна политическая сила умеренного крыла партии «Яблоко» (Владимир Лукин). Это делает более разнообразным состав Верхней палаты ФС, что гарантирует более широкое представительство политических и региональных интересов, - пояснил Александр Пожалов.



Возврат в Совет Федерации Людмилы Нарусовой в качестве сенатора от республики Тыва в экспертном сообществе объяснили опытом и связями кандидата, к тому же проходящего по закону "О выборах губернатора" ценз оседлости (Нарусова уже представляла интересы жителей республики Тыва в СФ с 2002 - 2010 гг).



С момента принятия поправок к закону «О Выборах губернатора» в Совете Федерации произошло большое обновление, комментируют эксперты.



- Большая череда губернаторских выборов прошлого года принесла свои плоды и главы регионов стали отправлять в Верхнюю палату представителей регионов, которые роддом из этих территорий либо подолгу там проживших, часто представляющих политическую или социальную сферу, - напомнил «Известиям» политолог Пожалов.



Среди новых сенаторов - представитель Ульяновской области, пока еще вице-губернатор Ульяновской области Александр Якунин, а также депутат Госсовета республики Коми Дмитрий Шатохин.



Стабильные позиции у ныне действующих сенаторов от Забайкальского края Баира Жамсуева и представителя Чеченской республики Сулеймана Геремеева. По информации "Известий", главы этих регионов не собираются менять своих представителей.