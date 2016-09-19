К 2018 году в моногородах создадут 200 тыс. новых рабочих мест

Глава правительства Дмитрий Медведев провел очередное заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором обсуждались вопросы ЖКХ и благоустройства городов. Премьер отметил, что выборы прошли и теперь наступила пора переходить к конкретным действиям, чтобы оправдать надежды избирателей.



— Совсем недавно говорили о московской программе «Наш двор». Программа полезная, она носит региональный характер. Есть идея распространить эту практику на федеральный уровень. Хотел бы еще раз это подтвердить с учетом того, что выборы закончились и нужно выполнять обещания, которые мы давали, и исполнять те решения, которые были приняты, — сказал глава правительства.

Дмитрий Медведев поручил министрам и вице-премьерам проанализировать последние решения и поручения, чтобы лучше оценить возможности и обязательства государства перед гражданами.



Вспомнил премьер и о своем поручении разработать стандарты для планировки современных населенных пунктов. По его словам, подобные стандарты станут удобным «лекалом», а «обкатать» их предложил на городах, которые будут принимать гостей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Дмитрий Медведев попросил при разработке стандартов обойтись без «советских типовых решений».



— Я давал поручение АИЖК профинансировать разработку соответствующих решений. Придется на это какие-то деньги запланировать. Наши города должны быть современными. Попросил бы не затягивать и принять решения на этой неделе. При этом мы не должны скатываться просто к типизации городского пространства по советскому примеру, когда как из-под копирки выходили довольно безликие общественные здания и жилые дома. Такой уравниловки нам не нужно. Не может быть городской эстетики на всю страну. Она носит региональный характер, — подчеркнул Дмитрий Медведев.



По окончании заседания глава Минстроя Михаил Мень рассказал журналистам, что типовые проекты городов будут созданы за счет средств, заработанных АИЖК, и никакого дополнительного финансирования со стороны государства не потребуется.



— Мы средств федерального бюджета не просим. Мы будем использовать средства из прибыли АИЖК. Для всех городов стандарты сделать невозможно. Стандарты будут для разных типов городов: исторического, города на реке и так далее, — рассказал министр.



Он добавил, что его ведомство дополнительно просит средства на грантовую поддержку лучших муниципальных образований.



— У нас есть номинация «Самые лучшие муниципальные практики». Это правительственный конкурс. Там будут определенные номинации в части развития и благоустройства городской среды. Мы предлагаем победителей в этой номинации стимулировать грантами. Мы говорим о 10 млрд рублей ежегодно начиная с 2017 года. Сейчас идет обсуждение с Минфином по источникам финансирования, — добавил глава Минстроя.



На заседании обсудили также и тему развития моногородов. В таких населенных пунктах живет каждый десятый гражданин России, но из-за узкой специализации экономики этих населенных пунктов они находятся в зоне риска. Дмитрий Медведев поручил держать ситуацию на особом контроле.



— Цель — уменьшить количество моногородов, которые зависят от деятельности одного предприятия, чтобы они превратились в города с более здоровой структурой экономики. Нам необходимо повысить занятость людей и инвестиционную привлекательность, создать более 200 тыс. новых рабочих мест к 2018 году, привлечь в моногорода миллиарды дополнительных инвестиций и улучшить качество городской среды, — сказал Дмитрий Медведев.



Премьер объявил, что в ближайшие два года продолжится создание территорий опережающего социально-экономического развития, которые дадут новые возможности для привлечения бизнеса в моногорода.



— Мы запускаем программу «5 шагов по благоустройству», которая коснется городских пространств, молодежных центров, достопримечательностей, социальных учреждений, а также заброшенных или неэффективно используемых промышленных зон. Особая ответственность на мэрах моногородов и их командах. Мы составим открытый рейтинг качества работы руководителей таких населенных пунктов, — рассказал премьер.

