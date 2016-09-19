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Мэр Нью-Йорка: взрывы на Манхэттене и в Нью-Джерси — акт терроризма

Ранее был задержан подозреваемый в подготовке взрыва в Нью-Йорке

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил в прямом эфире местных телеканалов, что есть все основания считать взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси актом терроризма.

«У нас есть все основания полагать, что это был акт терроризма», — подчеркнул он.

Блазио также сообщил, что у полиции нет других подозреваемых, кроме уже задержанных.

Ранее «Известия» сообщали, что сотрудники полиции после перестрелки задержали подозреваемого в осуществлении терактов в Нью-Йорке и Нью-Джерси. 28-летний Ахмад Хан Рахами был арестован в городе Линден (штат Нью-Джерси).

17 сентября в западной части Манхэттена произошел взрыв, в котором пострадали 29 человек. Сообщалось, что Рахами попал на записи камер наблюдения в районе происшествия. Через сутки после инцидента в городе Элизабет в штате Нью-Джерси был обнаружен пакет с самодельными бомбами, который взорвался при попытке робота-сапера его нейтрализовать. Правоохранители намерены допросить Рахами по этим случаям. Кроме того, он будет допрошен в связи с инцидентом в городе Сисайд-Парк (штат Нью-Джерси), где в субботу также взорвалась самодельная бомба.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Мэр Нью-Йорка: взрывы на Манхэттене и в Нью-Джерси — акт терроризма

Ранее был задержан подозреваемый в подготовке взрыва в Нью-Йорке

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