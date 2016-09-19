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Токио выделил на решение миграционного кризиса почти $3 млрд

Помощь от японских властей будет поступать в течение трех лет

Токио окажет дополнительную помощь для решения мирового миграционного кризиса в размере $2,8 млрд, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Помощь от японских властей будет поступать в течение трех лет начиная с 2016 года. Заявление Абэ на саммите ООН по вопросам беженцев на полях ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН передает агентство Рейтер.

Напомним, что сессия ГА ООН проходит с 13 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

12 сентября сообщалось, что Европейский союз выделил Греции €115 млн для улучшения условий жизни мигрантов и ищущих убежище. В конце июля Еврокомиссия уже предоставила Афинам финансовую помощь в размере €83 млн. 

Как заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидис на международной выставке в Салониках, главной целью нового финансирования является улучшение условий жизни для беженцев в Греции.

В страны Евросоюза в 2015 году прибыли 1,8 млн мигрантов, большая часть из которых добирается в Грецию через Турцию, а потом направляется в другие государства Евросоюза.

Миграционный кризис, начавшийся в Европе, вызван вооруженными конфликтами и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Токио выделил на решение миграционного кризиса почти $3 млрд

Помощь от японских властей будет поступать в течение трех лет

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