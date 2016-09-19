При проверке «Союза МС-02» не выявлено повторного короткого замыкания

На космодроме «Байконур» специалисты не выявили повторного короткого замыкания в электроцепях космического корабля «Союз МС-02», однако решение о проведении запуска корабля пока не вынесено, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.



«Тщательные многоуровневые проверки не выявили повторного короткого замыкания в электроцепях космического корабля. Часть экспертов говорит о том, что запуск проводить можно. Вместе с тем, другие специалисты справедливо настаивают на том, что безопасность экипажа важнее, и необходимы дополнительные проверки или замена корабля», — приводит «РИА Новости» заявление источника.

По его словам, госкомиссии предстоит взвесить все аргументы и после этого назначить дату полета. Не исключено, что о своем решении ведомство заявит не 20 сентября, а на день позже.