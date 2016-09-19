Ученые NASA предложили ввести тринадцатый знак зодиака

Агентство NASA предложило добавить в зодиакальный круг новое созвездие — Змееносец. Кроме того, специалисты хотят сместить даты знаков зодиака.

Ученые считают, что в зодиакальный круг нужно добавить новый тринадцатый знак — Змееносец, говорится в статье на образовательном портале агентства NASA Space Place.

Астроном Парке Канкл заявил, что структура зодиака, которой мы сейчас пользуемся, была создана еще в Древнем Вавилоне, а спустя 3 тыс. лет положение земной оси сильно изменилось, кроме того, поменялся и рисунок звездного неба, поэтому в старую систему стоит внести корректировки.

Новый знак зодиака — Змееносец — находится на небе между Скорпионом и Стрельцом. Специалисты NASA утверждают, что сейчас Солнце проходит по эклиптике через созвездие Змееносца с 30 ноября по 18 декабря. Его знак представляет собой латинскую букву U, перечеркнутую волнистой линией, похожей на знак «тильда» — «~».

С введением нового знака зодиака сдвинутся и календарные даты привычных знаков гороскопа.