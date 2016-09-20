Пожар произошел в лагере для беженцев на греческом острове Лесбос

Крупный пожар произошел в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции. От огня бежали тысячи мигрантов, которые перед этим устроили беспорядки из-за распространившихся слухов о скорой депортации в Турцию.

В местной полиции предположили, что причиной пожара мог послужить поджог, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

«От трех до четырех тысяч мигрантов покинули лагерь в Мориа», — сообщает полиция. Также сообщается, что распространению огня способствует сильный ветер.

Перед пожаром местные жители провели перед мэрией города Мориа акцию с требованием депортировать мигрантов с Лесбоса. Беспорядки начались после того, как в толпу жителей затесались греческие националисты, которые выступили с нападками не только на мигрантов, но и на самих местных граждан, а также на организации, оказывающие помощь лагерю беженцев.

Полиция отмечает, что пожар вспыхнул в зарослях оливковых деревьев близ лагеря. Следствие устанавливает, что могло послужить причиной возгорания.

Между тем, как писали «Известия», ЕС выделил Греции €115 млн для улучшения условий жизни мигрантов. Перед этим Афины уже получали помощь от Евросоюза в июле.

Напомним, в ЕС в прошлом году прибыли 1,8 млн беженцев. Основной поток мигрантов едет в Грецию через Турцию, а затем отправляется в другие страны Европы.