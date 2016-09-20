Косачев: РФ не спешит с открытием координационного центра в Сирии

Россия не станет создавать совместный с США координационный центр по взаимодействию в Сирии, пока Вашингтон не предоставит разъяснений относительно инцидента в районе Дейр-эз-Зора. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Американцы постоянно меняют интерпретацию договоренностей, которые были достигнуты. Я напомню, что [после начала перемирия] должно было пройти семь дней, включая две контрольные точки после каждых 48 часов, а по итогам этого периода предполагалось создать координационный центр. Сейчас американцы нарушают эту последовательность действий», — сказал Косачев.

«Причем дело даже не в том, что они нанесли удар не по той цели — хотя само по себе это трагично и преступно, — а в том, что США в принципе применили авиацию, когда та не должна была применяться в рамках договоренностей о перемирии. Как в этой ситуации можно с американцами о чем-то договариваться?», — отметил он.

«Я убежденный сторонник создания координационного центра, поскольку без него такие инциденты будут продолжаться и множиться. Рано или поздно нам предстоит договориться о координации наших действий. Но сейчас эти соглашения находятся если не на грани срыва, то под серьезнейшим давлением в силу совершенно непредсказуемых и неадекватных действий США», — сказал Константин Косачев.

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Россия откладывает открытие координационного центра по Сирии