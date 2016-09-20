Взрыв ракеты Falcon не повлиял на расписание полетов NASA

NASA не будет переносить даты запусков новых пилотируемых кораблей к Международной космической станции, несмотря на аварию с ракетой Falcon 9, причины которой пока не выяснены и, соответственно, не устранены.

— Согласно наиболее свежему расписанию, первый беспилотный полет космического корабля Dragon в его пилотируемой версии — SpaceX Crew Dragon — намечен на май 2017 года, а полет корабля с экипажем назначен на август 2017 года, — заявила «Известиям» официальный представитель Центра Кеннеди NASA Табата Томпсон. — Первый беспилотный полет корабля Boeing’s CST-100 Starliner намечен на декабрь 2017 года, а полет с экипажем — на февраль 2018 года. Даты дальнейших полетов новых кораблей пока не определены.

Эксперты обращают внимание, что тестирование системы аварийного спасения SpaceX Crew Dragon не завершено: впереди важнейший этап испытаний, когда корабль должен быть установлен на ракету, затем взлететь с нее по сигналу аварийной тревоги и приземлиться в безопасном месте.

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NASA решило не переносить полетов к МКС после взрыва ракеты Falcon