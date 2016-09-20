Новейшую цифровую пушку установят на малые корабли РФ

Российский Военно-морской флот принял решение оснастить все малые ракетные корабли и катера уникальной сверхскорострельной 76-миллиметровой автоматической пушкой АК-176МА, точность которой благодаря цифровому управлению и всепогодной оптико-электронной системе не уступает снайперской винтовке.

Примечательно, что в зависимости от типа корабля новейшее изделие, разработанное в КБ «Арсенал», может размещаться как в обычной шарообразной, так и в стелс-башне, которая за счет своих угловатых форм незаметна для радаров противника.

В настоящее время АК-176МА проходит испытание на борту пограничного сторожевика 1-го ранга «Полярная звезда», головного корабля проекта 22100 «Океан», который должен быть передан погрануправлению до конца нынешнего года.

Сочетание высоких баллистических характеристик новейшей корабельной пушки и электронной системы управления обеспечивает АК-176МА полное превосходство над ближайшим конкурентом — 76-миллиметровой артустановкой итальянской фирмы Oto Melara, которая применяется на кораблях более двух десятков стран мира.

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Российские малые корабли получат новейшую цифровую пушку