Китай получит приложение от «Одноклассников»

«Одноклассники» вышли на новые рынки — Китая, Ирана, Ирака и Макао. Специально для этого 31 августа было выпущено новое Android-приложение под брендом OK.RU (в России оно называется Odnoklassniki). Об этом «Известиям» рассказали несколько источников, знакомых с планами соцсети. В пресс-службе «Одноклассников» от комментариев воздержались.

Продвижение нового приложения OK.RU в Иране началось 3 сентября этого года, в Китае и Макао — 6 сентября, в Ираке — 9 сентября. Оно доступно только в локальных магазинах этих стран, в России его скачать невозможно. У приложения есть все основные функции соцсети: возможность писать сообщения, звонить друзьям, оставлять комментарии и оценивать фото друзей, просматривать видео, слушать музыку, играть в игры, добавлять и редактировать фото, вступать в сообщества и отслеживать обновления в них, оповещать о своем местоположении и дарить подарки.

О сотрудничестве с Китаем холдинг Mail.Ru Group (владеет на 100% соцсетью «Одноклассники») заявил в начале сентября этого года. Компания подписала соглашение с технопарком для игровых и ИТ-компаний китайской провинции Хайнань для расширения присутствия российских игровых проектов в Китае.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Одноклассники» разработали приложение для Китая