Колесам российской бронетехники стали не страшны пули

Министерство обороны установит на российскую колесную военную технику шины, выдерживающие попадания пуль, осколков и близкие взрывы мин. Покрышки NU402, разработанные в научно-техническом центре «Кама», оснащаются бронированной вставкой, закрепленной непосредственно на обод колесного диска. Она позволяет бронемашине продолжить движение даже на горящих колесах с полностью вышедшим воздухом.

— NU402 будет установлена на передвижные противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Э», смонтированные на шасси бронеавтомобиля «Тигр», — рассказал «Известиям» представитель Минобороны, знакомый с ситуацией. — В настоящее время испытания боестойкой шины (позволяющей продолжать движение после попаданий пуль и осколков. — «Известия») NU402 успешно проведены заводом. До конца года они будут установлены на «Корнет-ЭМ», после чего начнутся их войсковые испытания.

По словам собеседника «Известий», если Минобороны признает испытания новинки научно-технического центра «Кама» успешными, то в дальнейшем военное ведомство планирует установить отечественные боестойкие шины на все бронеавтомобили семейства «Тигр».

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