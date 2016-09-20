Помощник Керри: США смогут принимать все больше беженцев из Сирии

Помощник госсекретаря США Энн Ричард рассказала о проблеме мигрантов и потенциальных угрозах, исходящих от них, обсуждении этого вопроса с Россией и готовности США принимать большее число вынужденно перемещенных лиц.

«Мир столкнулся с крупнейшим переселением народов со времен Второй мировой войны. Более 65 млн человек стали вынужденными переселенцами. Более 21 млн — беженцы, которым пришлось покинуть свою родину, спасаясь от преследования и насилия. При этом больше половины из них — дети», — начала свое выступление Ричард.

— Многих американцев волнует, что вместе с мигрантами в США могут проникнуть террористы. Представляют ли беженцы, на ваш взгляд, угрозу национальной безопасности?

«Лично я полностью уверена, что наше государство способно принять беженцев, устранив все связанные с этим риски. Когда американцы читают газеты, в которых сообщается о терактах по всему миру, они, естественно, волнуются, что среди беженцев могут быть боевики «Исламского государства», «Боко харам» или «Аль-Каиды» (деятельность упомянутых группировок запрещена в РФ. — «Известия»)», — сказала она.

«Но надо понимать, что беженцы — это невинные жертвы терроризма, которые вынуждены покинуть свои дома ради своей безопасности и безопасности своей семьи. Они ищут место, где смогут наладить свою жизнь. Одна из проблем заключается в том, что в США по этой проблеме появляется много ложной информации — не в прессе, а, например, в блогах. И эта проблема неточной подачи материала весьма усложняет нашу работу», — отметила Ричард.

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Помощник госсекретаря США: среди беженцев нет террористов