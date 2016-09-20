Гришковец рассказал об актерском опыте в своем новом спектакле

18 сентября театр «Школа современной пьесы» впервые представил спектакль «Пока наливается пиво». Авторы постановки — худрук театра Иосиф Райхельгауз и писатель Евгений Гришковец, с которым перед премьерой встретился обозреватель «Известий».

— Вы всегда сами ставили свои спектакли. А «Пока наливается пиво» репетировали с другими актерами и режиссером...

— Скажу вам по правде — это большая авантюра. И, честно говоря, я сам себе удивляюсь, что участвую в этом. Но в этом театре ставили почти все мои пьесы и их исполняли выдающие артисты. Какие-то спектакли мне нравятся больше, другие — меньше, но при этом все 18 лет моей драматургической деятельности связаны с «Школой современной пьесы».

— Как вам первый опыт?

— Для меня всё это сложно, я бы даже сказал — непонятно. Я снимался в кино как актер, но там были какие-то короткие эпизоды и дубли. А здесь должно получиться цельное полотно спектакля, его делает режиссер.

— Вас не смущает, что актеры, с которыми вам предстоит работать, учились этому делу у мастеров, а вы — нет?

— У меня лучше образование, чем у них: я литературовед. Мне кажется, что филологическое образование намного сильнее, чем театральное. Поэтому мне в каком-то смысле легче.

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