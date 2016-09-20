Лавров встретится с главой МИД Сирии на полях ГА ООН в Нью-Йорке

Глава российского МИДа Сергей Лавров на полях 71-й сессии ГА ООН проведет встречу с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.



«Запланирована встреча с главой МИД Сирии», — сказал представитель дипломатической делегации РФ.



Напомним, Сергей Лавров уже прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН. Он примет участие в традиционных встречах министров иностранных дел в многосторонних и региональных форматах, включая ОДКБ, БРИКС, ДВЗЯИ, международный «квартет» посредников по ближневосточному урегулированию.



Кроме этого, запланирована встреча Лаврова с генсеком ООН Пан Ги Муном и госсекретарем США Джоном Керри.



Выступление главы МИД РФ на Генассамблее ООН состоится 23 сентября.

