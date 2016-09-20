Лавров встретится с главой МИД Сирии на полях ГА ООН в Нью-Йорке

Рабочая программа главы российского внешнеполитического ведомства в рамках 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч
Глава российского МИДа Сергей Лавров на полях 71-й сессии ГА ООН проведет встречу с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.
«Запланирована встреча с главой МИД Сирии», — сказал представитель дипломатической делегации РФ.
Напомним, Сергей Лавров уже прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН. Он примет участие в традиционных встречах министров иностранных дел в многосторонних и региональных форматах, включая ОДКБ, БРИКС, ДВЗЯИ, международный «квартет» посредников по ближневосточному урегулированию.
Кроме этого, запланирована встреча Лаврова с генсеком ООН Пан Ги Муном и госсекретарем США Джоном Керри.
Выступление главы МИД РФ на Генассамблее ООН состоится 23 сентября.
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