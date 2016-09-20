Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Армия   |     |   написать авторам

Контр-адмирал Сергей Пинчук будет руководить Каспийской флотилией

На этой должности он сменил контр-адмирала Игоря Осипова, которой переведен на службу в Тихоокеанский флот

Указом президента РФ Владимира Путина контр-адмирал Сергей Пинчук назначен на должность командующего Каспийской флотилией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении также отмечается, что бывший командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Игорь Осипов переведен к новому месту службы на Тихоокеанский флот.

Пинчук Сергей Михайлович родился 26 июля 1971 года в Севастополе.

Офицерскую службу начал командиром зенитно-ракетной батареи эскадренного миноносца «Настойчивый», на котором последовательно прошел должности командира зенитно-ракетного дивизиона, командира ракетно-артиллерийской боевой части, старшего помощника и командира корабля. 

Проходил службу на основных командных должностях Ленинградской ВМБ. С 2007 — начальник штаба — первый заместитель командира Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

22 декабря 2011 года назначен командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Пинчук окончил академию Генерального штаба ВС РФ в 2016 году.

Каспийская флотилия — оперативное объединение ВМФ. Базируется в Астрахани и имеет зоной ответственности регион Каспийского моря. Является наиболее мощным военно-морским объединением в Каспийском регионе.

В июле 2015 года в ходе борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГИЛ боевые суда под руководством врио командующего Пинчука провели 26 пусков крылатых ракет по наземным целям в Сирии.

Написать комментарий
Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Контр-адмирал Сергей Пинчук будет руководить Каспийской флотилией

На этой должности он сменил контр-адмирала Игоря Осипова, которой переведен на службу в Тихоокеанский флот

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Владимир Комоедов

адмирал

Все мнения

Инфографика

Как танки изменились за 100 лет

Как танки изменились за 100 лет

Вся инфографика

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке