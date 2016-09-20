Контр-адмирал Сергей Пинчук будет руководить Каспийской флотилией

Указом президента РФ Владимира Путина контр-адмирал Сергей Пинчук назначен на должность командующего Каспийской флотилией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.



В сообщении также отмечается, что бывший командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Игорь Осипов переведен к новому месту службы на Тихоокеанский флот.



Пинчук Сергей Михайлович родился 26 июля 1971 года в Севастополе.



Офицерскую службу начал командиром зенитно-ракетной батареи эскадренного миноносца «Настойчивый», на котором последовательно прошел должности командира зенитно-ракетного дивизиона, командира ракетно-артиллерийской боевой части, старшего помощника и командира корабля.



Проходил службу на основных командных должностях Ленинградской ВМБ. С 2007 — начальник штаба — первый заместитель командира Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.



22 декабря 2011 года назначен командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.



Пинчук окончил академию Генерального штаба ВС РФ в 2016 году.



Каспийская флотилия — оперативное объединение ВМФ. Базируется в Астрахани и имеет зоной ответственности регион Каспийского моря. Является наиболее мощным военно-морским объединением в Каспийском регионе.



В июле 2015 года в ходе борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГИЛ боевые суда под руководством врио командующего Пинчука провели 26 пусков крылатых ракет по наземным целям в Сирии.

