Порошенко поблагодарил Хиллари Клинтон за «твердую поддержку» Киева

Глава Украины и кандидат в президенты США от Демократической партии провели переговоры, основной темой которых стала ситуация в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с кандидатом в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон на полях Генассамблеи ООН, открывшейся в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
Президент проводить зустріч з кандидатом у Президенти США Гілларі Клінтон pic.twitter.com/56XdDcgR58— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 20 сентября 2016 г.
В сообщении отмечается, что основной темой переговоров стала ситуация в Донбассе. Порошенко заявил о действенности антироссийских санкций и поблагодарил Хиллари Клинтон за постоянную и твердую поддержку Киева.
В свою очередь кандидат в президенты США сказала, что за последнее время Киев достиг важного прогресса в осуществлении реформ, и выразила свою поддержку в их продолжении.
Кроме того Клинтон передала Порошенко приветствие украинскому народу по случаю 25-летия независимости.
Ранее сообщалось, что украинский президент может встретится с Дональдом Трампом, который является кандидат в президенты США от республиканской партии.
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