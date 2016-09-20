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Порошенко поблагодарил Хиллари Клинтон за «твердую поддержку» Киева

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Глава Украины и кандидат в президенты США от Демократической партии провели переговоры, основной темой которых стала ситуация в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с кандидатом в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон на полях Генассамблеи ООН, открывшейся в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

В сообщении отмечается, что основной темой переговоров стала ситуация в Донбассе. Порошенко заявил о действенности антироссийских санкций и поблагодарил Хиллари Клинтон за постоянную и твердую поддержку Киева.

В свою очередь кандидат в президенты США сказала, что за последнее время Киев достиг важного прогресса в осуществлении реформ, и выразила свою поддержку в их продолжении.

Кроме того Клинтон передала Порошенко приветствие украинскому народу по случаю 25-летия независимости.

Ранее сообщалось, что украинский президент может встретится с Дональдом Трампом, который является кандидат в президенты США от республиканской партии.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Порошенко поблагодарил Хиллари Клинтон за «твердую поддержку» Киева

Глава Украины и кандидат в президенты США от Демократической партии провели переговоры, основной темой которых стала ситуация в Донбассе

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