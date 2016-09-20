Порошенко поблагодарил Хиллари Клинтон за «твердую поддержку» Киева

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с кандидатом в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон на полях Генассамблеи ООН, открывшейся в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Президент проводить зустріч з кандидатом у Президенти США Гілларі Клінтон pic.twitter.com/56XdDcgR58 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 20 сентября 2016 г.

В сообщении отмечается, что основной темой переговоров стала ситуация в Донбассе. Порошенко заявил о действенности антироссийских санкций и поблагодарил Хиллари Клинтон за постоянную и твердую поддержку Киева.



В свою очередь кандидат в президенты США сказала, что за последнее время Киев достиг важного прогресса в осуществлении реформ, и выразила свою поддержку в их продолжении.



Кроме того Клинтон передала Порошенко приветствие украинскому народу по случаю 25-летия независимости.

Ранее сообщалось, что украинский президент может встретится с Дональдом Трампом, который является кандидат в президенты США от республиканской партии.