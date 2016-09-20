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Джима Керри обвинили в смерти его подруги, умершей в 2015 году

Против высокооплачиваемого голливудского актера и комика подали иск и настаивают на суде присяжных

Известного комика Джима Керри обвинили в содействии смерти его бывшей подруги Катрионы Уайт, которая скончалась от передозировки медицинских препаратов после расставания с голливудским актером.

Бывший муж Уайт Марк Бертон, который подал исковую жалобу в Верховный суд округа Лос-Анджелеса, заявил, что Керри снабжал свою подругу сильнодействующими препаратами.

«Керри незаконно приобретал данные препараты под вымышленным именем Артур Кинг и передавал их Катрионе Уайт», — приводит текст иска USA Today.

В иске утверждается, что комик прекрасно знал о склонности своей подруги к депрессиям и попыткам суицида, а после ее смерти «пытался замести следы».

Защита истца требуют рассмотрения дела судом присяжных.

Керри назвал иск «позором и бессердечной попыткой нажиться на нем и на памяти человека, которого любил», а также выразил надежду на то, что люди перестанут извлекать выгоду из трагической смерти Уайт.

Бывшая подруга американского комика Джима Керри 28-летняя Катриона Уайт покончила с собой в Лос-Анджелесе. Это случилось спустя пять дней после расставания со знаменитым актером в сентябре 2015 года.

53-летний Керри и 28-летняя Катриона начали свои отношения в 2012 году, однако спустя несколько месяцев расстались. В мае 2015 года они начали снова встречаться, однако 24 сентября пара вновь разорвала отношения. 

В качестве предсмертной записки Уайт оставила запись в Twitter: «Заканчивая свой последний твит, я надеюсь, что была добра ко всем моим близким людям».

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Джима Керри обвинили в смерти его подруги, умершей в 2015 году

Против высокооплачиваемого голливудского актера и комика подали иск и настаивают на суде присяжных

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