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Авиабаза в Санкт-Петербурге поднята по тревоге

Летчикам предстоит принять участие в учениях, которые продлятся четыре дня

Военная авиабаза в Пушкинском районе Санкт-Петербурга приведена в состояние высшей боевой готовности в рамках учений в Западном военном округе (ЗВО).

«Летный и инженерно-технический состав прибывает на аэродром для подготовки боевой техники к перебазированию на оперативные аэродромы, дислоцированные в Ленинградской области», — сообщили в пресс-службе ЗВО.

В рамках учений экипажи вертолетов Ми-8, Ми-24 и Ми-35 в течение четырех дней будут выполнять тактические задания как поодиночке, так и в составе звеньев, произведут боевые пуски неуправляемых авиационных ракет и стрельбы из пушек и пулеметов по различным целям на полигоне, сообщает ТАСС.

Летчикам предстоит совершать около 30 вылетов в сутки. К учению привлечен весь летный и инженерно-технический состав авиабазы. Завершатся учения в конце текущей недели.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Авиабаза в Санкт-Петербурге поднята по тревоге

Летчикам предстоит принять участие в учениях, которые продлятся четыре дня

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