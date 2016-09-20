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Учения ШОС «Мирная миссия – 2018» пройдут в России

Антитеррористическое направление деятельности организации успешно развивается, как в рамках сотрудничества оборонных ведомств, так и по линии специальных служб, отметили в Генштабе Киргизии

Следующие учения стран ШОС «Мирная миссия» пройдут в России в 2018 году, решили в ходе совещания начальников генеральных штабов государств Шанхайской организации сотрудничества.

Об этом «РИА Новости» сообщил замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Истраков.

А первый замначальника генштаба ВС Киргизской Республики Кубанычбек Орозматов отметил, что «на сегодняшний день антитеррористическое направление деятельности организации успешно развивается, как в рамках сотрудничества оборонных ведомств, так и по линии специальных служб и других государственных органов».

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — постоянно действующая региональная международная организация, основанная в июне 2001 года лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. После включения в организацию Узбекистана (2001 год) «пятерка» стала «шестеркой» и получила свое нынешнее название — ШОС. Кроме того, в настоящее время пять стран — Афганистан, Индия, Иран, Монголия и Пакистан — имеют в организации статус наблюдателя, а три — Белоруссия, Турция и Шри-Ланка — партнера по диалогу.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Учения ШОС «Мирная миссия – 2018» пройдут в России

Антитеррористическое направление деятельности организации успешно развивается, как в рамках сотрудничества оборонных ведомств, так и по линии специальных служб, отметили в Генштабе Киргизии

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