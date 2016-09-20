Первый Каннский кинофестиваль был "советским"

20 сентября 1946 года в Канне прошел первый в истории кинофестиваль на Лазурном берегу Франции. Он открылся картиной "Берлин" советского режиссера Юлия Райзмана.



Это теперь фестиваль проходит весной: первый Канн был осенним. Причем, семьдесят лет назад фестиваль на Лазурном берегу проходил при своеобразных декорациях в стиле гоголевского "Ревизора": руинированные здания и кучи строительного мусора были закрыты веселой рекламой. Впрочем, организаторов можно понять: всего год как отшумела война. По городу еще маршировали британские солдаты, а в море то и дело возникал авианосец. Кстати, и фестиваль был создан по весьма благородной причине.

— Дело в том, что до Канн в мире был всего один значимый кинофестиваль, Венецианский. Но это был фашистский фестиваль и медали там раздавали имени Муссолини, а Каннский — был независимым французским фестивалем. И это было очень важно для истории кино, — рассказал кинокритик Антон Долин.

Венецианский фестиваль существует до сих пор, но, к счастью, он изменился. Каннский фестиваль тоже существует до сих пор и, к счастью, не изменился. Кстати, с основанием первого киносмотра на Лазурном берегу связано и еще одно важное событие в жизни кинематографа: у фильмов появилось авторство. До этого дня режиссеры не считались создателями кино и плюшки с бубликами их несправедливо обходили.



Фото: youtube.com

Участие в Канне — большая удача для всех фильмов, режиссеров и стран (кстати, по статистике нет режиссеров, которые бы получали награду в Канне трижды). Тем примечательнее, что первый фестиваль прошел под знаком нашей страны. Режиссером фильма-открытия фестиваля был Юлий Райзман с кинолентой "Берлин". А СССР собрал самое большое количество призов и подарков. Гран-при удостоен фильм "Великий перелом" Фридриха Эрмлера, приза за режиссуру - Михаил Ромм ("Человек № 217"), приза за цвет - "Каменный цветок" Александра Птушко, а фильм-открытие получил гран-при как лучший документальный фильм.



Фото: РИА Новости

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Высшая награда Канн — "Золотая Пальмовая ветвь". Больше всего веток из драгметалла за всю историю фестиваля — целых 19 — досталось США, но наша страна тоже не оказывалась обиженной. За годы существования фестиваля советские и российские фильмы получили свыше двадцати разных наград. Правда, высших среди них — всего две. На первом фестивале награду получил Эрмлер с "Великим переломом", в спустя 12 лет — Михаил Калатозов с фильмом "Летят журавли". В истории новой России ближе всех протягивал руку к ветке Никита Михалков: его "Утомленные солнцем" в 1994 году взяли гран-при. Но, по иронии судьбы, гран-при считается не первым, а вторым призом Канн.



С Канном связаны и события, не имеющие отношения к кино. Здесь были показаны необычные купальники бикини, фотокамера "Полароид" и первый в мире компьютер компании IBM. До сих пор ежегодно зрители обсуждают неприличные наряды кинозвезд, заявившихся в Канны, надеясь, что какой-нибудь из экзотических костюмов возьмет, да и изменит что-то в моде и, например, платье с разрезом Беллы Хадид станет эталоном правильного вечернего наряда. Но главное в Канне, конечно, же, красивые актрисы. До сих пор советские и российские звезды экрана были в центре внимания французской публики. Татьяна Самойлова, Ирина Скобцева, Мария Ладынина... "Известия" вспомнили самых красивых наших звезд, поразивших Лазурный берег.

Советские красавицы Каннского кинофестиваля

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Кадр из фильма "Летят журавли", 1957 год. Фото: ТАСС

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Советская артистка Татьяна Самойлова и актриса Брижит Бардо во время встречи в киностудии, расположенной в парижском пригороде Баийанкур. Фото: ТАСС

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Кадр из фильма "Когда деревья были большими" (режиссер Лев Кулиджанов). Артистка Инна Гулая в роли Наташи. Фото: РИА Новости

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Актриса Лариса Лужина. Кадр из фильма "На семи ветрах". Режиссер Станислав Ростоцкий. Фото: РИА Новости.

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Артистка Галина Польских (слева) и артист Никита Михалков (справа) на съемках фильма "Я шагаю по Москве". Фото: РИА Новости.

Фотография 6 из 8:

Наталья Андрейченко в роли Насти Соломиной в фильме «Сибириада». Фото: РИА Новости

Фотография 7 из 8:

Актриса Ольга Остроумова в роли Жени Комельковой в фильме "А зори здесь тихие...". Фото: ТАСС

Фотография 8 из 8:

Кадр из кинофильма "Вокзал для двоих", 1983 год. Фото: ТАСС

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