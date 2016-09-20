Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Первый Каннский кинофестиваль был "советским"

20 сентября 1946 года первый независимый киносмотр в истории открылся картиной "Берлин" Юлия Райзмана, а первые премии получили фильмы Ромма, Эрмлера и Птушко.

Фото: TASS/AP

20 сентября 1946 года в Канне прошел первый в истории кинофестиваль на Лазурном берегу Франции. Он открылся картиной "Берлин" советского режиссера Юлия Райзмана.

Это теперь фестиваль проходит весной: первый Канн был осенним. Причем, семьдесят лет назад фестиваль на Лазурном берегу проходил при своеобразных декорациях в стиле гоголевского "Ревизора": руинированные здания и кучи строительного мусора были закрыты веселой рекламой. Впрочем, организаторов можно понять: всего год как отшумела война. По городу еще маршировали британские солдаты, а в море то и дело возникал авианосец. Кстати, и фестиваль был создан по весьма благородной причине.

— Дело в том, что до Канн в мире был всего один значимый кинофестиваль, Венецианский. Но это был фашистский фестиваль и медали там раздавали имени Муссолини, а Каннский — был независимым французским фестивалем. И это было очень важно для истории кино, — рассказал кинокритик Антон Долин. 

Венецианский фестиваль существует до сих пор, но, к счастью, он изменился. Каннский фестиваль тоже существует до сих пор и, к счастью, не изменился. Кстати, с основанием первого киносмотра на Лазурном берегу связано и еще одно важное событие в жизни кинематографа: у фильмов появилось авторство. До этого дня режиссеры не считались создателями кино и плюшки с бубликами их несправедливо обходили.

Фото: youtube.com

Участие в Канне — большая удача для всех фильмов, режиссеров и стран (кстати, по статистике нет режиссеров, которые бы получали награду в Канне трижды). Тем примечательнее, что первый фестиваль прошел под знаком нашей страны. Режиссером фильма-открытия фестиваля был Юлий Райзман с кинолентой "Берлин". А СССР собрал самое большое количество призов и подарков. Гран-при удостоен фильм "Великий перелом" Фридриха Эрмлера, приза за режиссуру - Михаил Ромм ("Человек № 217"), приза за цвет - "Каменный цветок" Александра Птушко, а фильм-открытие получил гран-при как лучший документальный фильм.

Фото: РИА Новости

​​​​​​​

Высшая награда Канн — "Золотая Пальмовая ветвь". Больше всего веток из драгметалла за всю историю фестиваля — целых 19 — досталось США, но наша страна тоже не оказывалась обиженной. За годы существования фестиваля советские и российские фильмы получили свыше двадцати разных наград. Правда, высших среди них — всего две. На первом фестивале награду получил Эрмлер с "Великим переломом", в спустя 12 лет — Михаил Калатозов с фильмом "Летят журавли". В истории новой России ближе всех протягивал руку к ветке Никита Михалков: его "Утомленные солнцем" в 1994 году взяли гран-при. Но, по иронии судьбы, гран-при считается не первым, а вторым призом Канн. 

С Канном связаны и события, не имеющие отношения к кино. Здесь были показаны необычные купальники бикини, фотокамера "Полароид" и первый в мире компьютер компании IBM. До сих пор ежегодно зрители обсуждают неприличные наряды кинозвезд, заявившихся в Канны, надеясь, что какой-нибудь из экзотических костюмов возьмет, да и изменит что-то в моде и, например, платье с разрезом Беллы Хадид станет эталоном правильного вечернего наряда. Но главное в Канне, конечно, же, красивые актрисы. До сих пор советские и российские звезды экрана были в центре внимания французской публики. Татьяна Самойлова, Ирина Скобцева, Мария Ладынина... "Известия" вспомнили самых красивых наших звезд, поразивших Лазурный берег. 

Советские красавицы Каннского кинофестиваля

​​​​​​​

Написать комментарий
Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Первый Каннский кинофестиваль был "советским"

Первый Каннский кинофестиваль был "советским"20 сентября 1946 года первый независимый киносмотр в истории открылся картиной "Берлин" Юлия Райзмана, а первые премии получили фильмы Ромма, Эрмлера и Птушко.

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Интервью

Антонио Бандерас

голливудский актер

Все интервью

Интервью

Дмитрий Иванов

новый гендиректор «Росгосцирка»

Все интервью

Интервью

Александр Розенбаум

народный артист России

Все интервью

Интервью

Евгений Писарев

худрук театра им.Пушкина

Все интервью

Интервью

Александр Соколов

ректор Московской консерватории

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке