Первый Каннский кинофестиваль был "советским"

20 сентября 1946 года первый независимый киносмотр в истории открылся картиной "Берлин" Юлия Райзмана, а первые премии получили фильмы Ромма, Эрмлера и Птушко.
Фото: TASS/AP
20 сентября 1946 года в Канне прошел первый в истории кинофестиваль на Лазурном берегу Франции. Он открылся картиной "Берлин" советского режиссера Юлия Райзмана.
Это теперь фестиваль проходит весной: первый Канн был осенним. Причем, семьдесят лет назад фестиваль на Лазурном берегу проходил при своеобразных декорациях в стиле гоголевского "Ревизора": руинированные здания и кучи строительного мусора были закрыты веселой рекламой. Впрочем, организаторов можно понять: всего год как отшумела война. По городу еще маршировали британские солдаты, а в море то и дело возникал авианосец. Кстати, и фестиваль был создан по весьма благородной причине.
— Дело в том, что до Канн в мире был всего один значимый кинофестиваль, Венецианский. Но это был фашистский фестиваль и медали там раздавали имени Муссолини, а Каннский — был независимым французским фестивалем. И это было очень важно для истории кино, — рассказал кинокритик Антон Долин.
Венецианский фестиваль существует до сих пор, но, к счастью, он изменился. Каннский фестиваль тоже существует до сих пор и, к счастью, не изменился. Кстати, с основанием первого киносмотра на Лазурном берегу связано и еще одно важное событие в жизни кинематографа: у фильмов появилось авторство. До этого дня режиссеры не считались создателями кино и плюшки с бубликами их несправедливо обходили.
Фото: youtube.com
Участие в Канне — большая удача для всех фильмов, режиссеров и стран (кстати, по статистике нет режиссеров, которые бы получали награду в Канне трижды). Тем примечательнее, что первый фестиваль прошел под знаком нашей страны. Режиссером фильма-открытия фестиваля был Юлий Райзман с кинолентой "Берлин". А СССР собрал самое большое количество призов и подарков. Гран-при удостоен фильм "Великий перелом" Фридриха Эрмлера, приза за режиссуру - Михаил Ромм ("Человек № 217"), приза за цвет - "Каменный цветок" Александра Птушко, а фильм-открытие получил гран-при как лучший документальный фильм.
Фото: РИА Новости
Высшая награда Канн — "Золотая Пальмовая ветвь". Больше всего веток из драгметалла за всю историю фестиваля — целых 19 — досталось США, но наша страна тоже не оказывалась обиженной. За годы существования фестиваля советские и российские фильмы получили свыше двадцати разных наград. Правда, высших среди них — всего две. На первом фестивале награду получил Эрмлер с "Великим переломом", в спустя 12 лет — Михаил Калатозов с фильмом "Летят журавли". В истории новой России ближе всех протягивал руку к ветке Никита Михалков: его "Утомленные солнцем" в 1994 году взяли гран-при. Но, по иронии судьбы, гран-при считается не первым, а вторым призом Канн.
С Канном связаны и события, не имеющие отношения к кино. Здесь были показаны необычные купальники бикини, фотокамера "Полароид" и первый в мире компьютер компании IBM. До сих пор ежегодно зрители обсуждают неприличные наряды кинозвезд, заявившихся в Канны, надеясь, что какой-нибудь из экзотических костюмов возьмет, да и изменит что-то в моде и, например, платье с разрезом Беллы Хадид станет эталоном правильного вечернего наряда. Но главное в Канне, конечно, же, красивые актрисы. До сих пор советские и российские звезды экрана были в центре внимания французской публики. Татьяна Самойлова, Ирина Скобцева, Мария Ладынина... "Известия" вспомнили самых красивых наших звезд, поразивших Лазурный берег.
Советские красавицы Каннского кинофестиваля
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