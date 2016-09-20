Правительство хочет перераспределить прибыль в пользу бедных регионов

В правительстве России намерены внести предложение о перераспределении в течение трех лет части региональных налоговых сборов в пользу бедных регионов страны. Таким образом правительство намерено сократить разрыв в уровне жизни территорий Российской Федерации.

Условия новых финансовых взаимоотношений между регионами будут описаны в документе под названием «Основы государственной политики регионального развития до 2025 года», разработка которого близится к завершению, сообщает ОТР со ссылкой на СМИ. Затем этот документ будет представлен на рассмотрение президенту России.

Механизм перераспределения налога на прибыль обсуждался на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в пятницу.

Ставка налога на прибыль на сегодняшний день составляет 20%, 18% из средств направляется в региональные бюджеты, а 2% — в федеральный бюджет. Правительство предлагает из региональных 18% на три года централизованно направлять в федеральный бюджет один процентный пункт ставки. Исходя из данных 2016 года, это даст 117 млрд рублей.

Поступления предлагается разделить на три части: на дополнительные дотации бедным регионам (84 млрд рублей), на стимулирование развития — в виде грантов за высокие темпы роста они отойдут самым динамично развивающимся территориям (20 млрд рублей), 13 млрд рублей будут в центре для компенсации выпадающих доходов от нового механизма стимулирования губернаторов.

По данным Федерального казначейства, более четверти из 1,451 трлн рублей всех сборов налога на прибыль по итогам семи месяцев 2016 года приходилось на Москву. По понятным причинам власти столицы не поддерживают предложения правительства.

