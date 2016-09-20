Сын Дональда Трампа сравнил беженцев из Сирии с отравленным конфетами

Сын миллиардера, кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа сравнил сирийских беженцев с отравленными конфетами Skittles.



This image says it all. Let's end the politically correct agenda that doesn't put America first. #trump2016 pic.twitter.com/9fHwog7ssN — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 19 сентября 2016 г.

«Если бы у меня была тарелка конфет и я бы сказал, что три из них отравлены, возьмете ли вы горсть этих конфет? Это — наша проблема беженцев из Сирии», — написал 38-летний бизнесмен Дональд Трамп-младший в своем Twitter, проиллюстрировав сообщение изображением тарелки, доверху наполненной конфетами Skittles.



Надпись под картинкой гласит: «Сделаем Америку снова великой». Таков слоган избирательной кампании Трампа-старшего.



В своем сообщении Дональд Трамп-младший также заметил, что Америке пора прекратить заниматься теми вопросами, которые не ставят Соединенные Штаты на первое место.



В свою очередь, представители компании Mars Inc. (владеет брендом Skittles) заявили, что беженцы являются людьми, а не конфетами, поэтому подобные аналогии неуместны.



Многих пользователей Twitter также возмутило сравнение Трампа. Некоторые из них выложили изображения сирийских детей, которые пострадали от конфликта в этой стране.