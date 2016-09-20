Сын Дональда Трампа сравнил беженцев из Сирии с отравленным конфетами

По мнению старшего сына кандидата в президенты США, Америке нужно прекратить заниматься теми вопросами, которые не ставят Соединенные Штаты на первое место
Сын миллиардера, кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа сравнил сирийских беженцев с отравленными конфетами Skittles.
This image says it all. Let's end the politically correct agenda that doesn't put America first. #trump2016 pic.twitter.com/9fHwog7ssN— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 19 сентября 2016 г.
«Если бы у меня была тарелка конфет и я бы сказал, что три из них отравлены, возьмете ли вы горсть этих конфет? Это — наша проблема беженцев из Сирии», — написал 38-летний бизнесмен Дональд Трамп-младший в своем Twitter, проиллюстрировав сообщение изображением тарелки, доверху наполненной конфетами Skittles.
Надпись под картинкой гласит: «Сделаем Америку снова великой». Таков слоган избирательной кампании Трампа-старшего.
В своем сообщении Дональд Трамп-младший также заметил, что Америке пора прекратить заниматься теми вопросами, которые не ставят Соединенные Штаты на первое место.
В свою очередь, представители компании Mars Inc. (владеет брендом Skittles) заявили, что беженцы являются людьми, а не конфетами, поэтому подобные аналогии неуместны.
Многих пользователей Twitter также возмутило сравнение Трампа. Некоторые из них выложили изображения сирийских детей, которые пострадали от конфликта в этой стране.
how about this? wanna laugh about this? wanna compare this to skittles? @DonaldJTrumpJr pic.twitter.com/aMTIaVHjey— Rawan (@rawan) 20 сентября 2016 г.
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